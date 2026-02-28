Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki... Burhanettin Bulut: "Sandıkta Yenemeyenlerin, Yargı Sopasıyla İtibarsızlaştırma Girişimidir" - Son Dakika
Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki... Burhanettin Bulut: "Sandıkta Yenemeyenlerin, Yargı Sopasıyla İtibarsızlaştırma Girişimidir"

28.02.2026 09:29  Güncelleme: 10:34
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasını kabul edilemez bir siyasi operasyon olarak nitelendirerek, bunun halkın iradesini sindirme çabası olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın gözaltına alınması kabul edilemez bir siyasi operasyondur. Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak; hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır. Ama bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de algı operasyonlarıyla sindirilir. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdib. Bulut, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın gözaltına alınması kabul edilemez bir siyasi operasyondur. Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak; hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır. Sandıkta yenemeyenlerin, yargı sopasıyla itibarsızlaştırma girişimidir. Ama bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de algı operasyonlarıyla sindirilir. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız."

