CHP'den Teğmenlere Destek Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Teğmenler konusu dün gerçekten bizi çok üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı. Siyasiler tarafından hedef gösterilen teğmenlerin ihsas-ı rey yapılarak adaleti etkileyecek şekilde söylemlerle yüksek disiplin kurulundan ceza almaları bugün gördüğümüz kadarıyla tüm Türk milletini olumsuz etkiledi. Teğmenler; Türk milletine emanet, emekli askerlere emanet" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, beş teğmenin ihracına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirlerde bulundu. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Teğmenler konusu gerçekten bizi dün çok üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı. Algı harekatları had seviyede sürerken, siyasiler tarafından hedef gösterilen teğmenlerin ihsas-ı rey yapılarak, adaleti etkileyecek şekilde söylemlerle yüksek disiplin kurulundan ceza almaları bugün gördüğümüz kadarıyla tüm Türk milletini çok olumsuz etkiledi.

Tüm vatandaşlarımızın morali çok bozuk. Ama bundan sonra da sayın Genel Başkanımızın belirttiği gibi teğmenlerin bir CHP iktidarında gerekirse mevzuat değişikliği yapılarak iadeiitibarlarının sağlanması en büyük hedefimiz. Bu süreçte de kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Teğmenler; Türk milletine emanet, emekli askerlere emanet. Bunu da bir kere daha ifade etmek istiyorum."