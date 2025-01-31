CHP'den TSK İhraçlarına Tepki

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin " 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz' demek, bu toprakların ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmak demektir. Verilen ihraç kararı genç teğmenlerimizin onur madalyasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, beş teğmenin TSK'dan ihtaç edilmesine tepki gösterdi. Çiftci, şu ifadelere yer verdi:

"Haklarında soruşturma açılan 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz' demek, bu toprakların ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmak demektir. Verilen ihraç kararı genç teğmenlerimizin onur madalyasıdır."