(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin olarak, "Atatürk'ün isminden bile alerji duyanlar, onun askerlerinden rahatsız olacaktı elbet. Türkiye'nin kutuplaşmasından ve gerginliğinden beslenen iktidar, çok iyi yetişmiş gençleri hedef göstermekten ve hiçbir hukuki gerekçe olmadan ihraç etmekten çekinmedi" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Atatürk'ün isminden bile alerji duyanlar, onun askerlerinden rahatsız olacaktı elbet. Türkiye'nin kutuplaşmasından ve gerginliğinden beslenen iktidar, çok iyi yetişmiş gençleri hedef göstermekten ve hiçbir hukuki gerekçe olmadan ihraç etmekten çekinmedi. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle yetişen teğmenler, bir adım geri atmadılar, tüm Türkiye'ye umut verdiler. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz."
Son Dakika › Güncel › CHP'den TSK İhraçlarına Tepki - Son Dakika
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