CHP'den Tutuklama Tedbirleri için Araştırma Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Tutuklama Tedbirleri için Araştırma Önergesi

25.02.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur Uzun, tutuklama tedbirlerinin keyfilikten uzak ve adli kontrolle birlikte denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, tutuklama tedbirinin ceza yargılamasında "son çare" ve "istisnai" nitelikte olması gerektiğini vurgulayarak; uygulamada keyfilik olup olmadığı, adli kontrol tedbirlerinin işletilmemesinin sebepleri ve hak ihlali risklerini artıran yapısal nedenlerin tüm boyutlarıyla tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Önergede; kişi özgürlüğünün kural, tutuklamanın ise istisna olduğu hatırlatılarak, Anayasa ve hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve AİHM ile AYM'nin yerleşik içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın yargısal süreçlerde esas alınmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yaklaşımın, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna da yansıdığı belirtildi.

"Tutukluluk, fiilen cezalandırma sonucuna dönüşmemeli"

Uzun, son yıllarda tutuklama tedbirine çok sık başvurulduğuna, bazı dosyalarda tutukluluğun fiilen cezalandırma sonucuna dönüştüğüne ve bunun toplumda adalet duygusunu zedeleyerek yargıya güveni aşındırdığına dikkati çekti. Uzun tutukluluk süreleri, delilden yoksun ve yetersiz gerekçeler ile adli kontrolün etkili değerlendirilmemesinin, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin tartışmaları büyüttüğünü vurguladı.

Süreçlerin şeffaflığı ve gerekçe standardı mercek altına alınacak

Önergede; tutuklama kararlarının ölçülülük ilkesine uygunluğu, gerekçelendirme standardı, adli kontrol uygulamalarının etkinliği ve uygulamada keyfiliğe alan açan başlıkların tespit edilmesi önerildi.

Önergede ayrıca bazı tutuklama kararlarında siyasi baskı iddialarının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından yarattığı güven bunalımının da araştırılması talep edildi.

"Hedef hak ihlallerini önleyen, güven veren bir yargı düzeni"

Uzun, Meclis araştırmasıyla elde edilecek tespitlerin; temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, adli süreçlerde öngörülebilirliği artıran ve kamu vicdanında adalet duygusunu pekiştiren bir reform gündemine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tutuklama Tedbirleri için Araştırma Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
09:04
Kenan Yıldız’ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:40:33. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Tutuklama Tedbirleri için Araştırma Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.