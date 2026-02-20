CHP\'den Ücretsiz Okul Yemeği Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, ücretsiz okul yemeği uygulamasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesiyle rafa kaldırıldığını belirterek, "Yusuf Tekin, sorumlu olduğu Bakanlıkla ilgili biri değil. Çocukların, yoksulluklarını ortaya koyan iftar sofralarından fotoğraf göndermesini istiyor ama o güzel çocukların okullara aç gitmesini dert etmiyor. Çocuklarımızın ihtiyacı, koltuk peşinde koşan değil, gerçek sorunları çözen bir bakandır" dedi.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla okullarda ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı. İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle milyonlarca kişinin ramazan ayında da yoksulluk içinde yaşadığını ifade eden Özçağdaş, ücretsiz okul yemeği uygulamasının kaldırılmasını eleştirdi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ramazan özeldir. İftar güzeldir. Aileler buluşur, sımsıcak bir iklim evlere dolar. Ama ne yazık ki iktidarın yanlış ekonomik politikalarının yarattığı imkansızlıklar nedeniyle bu duyguyu yaşamayan milyonlarca dar gelirli aile var. Emekçiler, emekliler, asgari ücretliler açlık sınırının altında maaşlarla yaşama tutunmaya çalışıyor. Bu ailelerin çocukları için iftardan fotoğraf göndermek bile bir ayrımcılık konusu. Devlet adamı hüviyeti olan bir Milli Eğitim Bakanı'nın derdi de çocukların sağlıklı beslenmeye erişimi olmalı. Oysa bakan ama gerçekleri görmeyen Yusuf Tekin, sorumlu olduğu Bakanlıkla ilgili biri değil. Çocukların, yoksulluklarını ortaya koyan iftar sofralarından fotoğraf göndermesini istiyor ama o güzel çocukların okullara aç gitmesini dert etmiyor."

Yıllardır ücretsiz okul yemeğini dile getiriyor, kanun teklifleri veriyoruz ancak hepsi reddediliyor. Bir önceki bakanın okul öncesinde verdiği, 2023 seçim beyannamesinde yaygınlaştıracağız denilen ücretsiz okul yemeği uygulaması Tekin bakan olunca rafa kalkıyor. Yetmiyor, Bakan Tekin program program dolaşıp maliyetin yüksek olduğunu, okul yemeği verilecek yemekhanelerin ve personelin olmadığını, hatta bazı özel okullarda verilen yemeklerin bile öğrenciler tarafından yenmediğini beyan ediyor.

Çocuklarımızın ihtiyacı, koltuk peşinde koşan değil, gerçek sorunları çözen bir bakandır. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın asıl görevi kendisine emanet edilen vatan evlatlarının sağlığı ve esenliği olmalıdır."