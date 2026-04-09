CHP'den Ümit Erkol'un Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki göstererek "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un ifadeye çağrılmak yerine sabah baskınıyla gözaltına alınması; açıkça düşman hukukunun işletildiğinin göstergesidir. Yargıyı sopa yapanlar, hukukun değil; kendi iktidarlarını korumanın derdine düştü. Baskıya boyun eğmeyecek, hukuksuzluklara teslim olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Bulut şunları kaydetti:

