CHP'den Ümit Erkol'un Gözaltına Alınmasına Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bulut, Ümit Erkol'un gözaltına alınmasını düşman hukuku olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Bulut şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un ifadeye çağrılmak yerine sabah baskınıyla gözaltına alınması; açıkça düşman hukukunun işletildiğinin göstergesidir. Yargıyı sopa yapanlar, hukukun değil; kendi iktidarlarını korumanın derdine düştü. Baskıya boyun eğmeyecek, hukuksuzluklara teslim olmayacağız."

Kaynak: ANKA

Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:23:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.