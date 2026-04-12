CHP'den Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ümit Erkol ve tutuklu tüm arkadaşlarımız masumdur. Yargı kolları eliyle devam eden geleceğin iktidarını sindirme çabasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Emir, "Sadece bir güç gösterisi yapmak için şafak baskını ile başlatılan süreç, Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un haksız tutukluluğu ile devam etti. Gizlisi saklısı olmayan, her an göz önünde olan ve sabit ikametgah sahibi il başkanımızı cezaevine göndererek bizi yıldırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ümit Erkol ve tutuklu tüm arkadaşlarımız masumdur. Yargı kolları eliyle devam eden geleceğin iktidarını sindirme çabasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.