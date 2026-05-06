CHP’den 'Varlık Barışı' Eleştirisi

06.05.2026 03:32
Özgür Karabat, AKP'nin varlık barışı uygulamasını eleştirerek Türkiye'nin kara para aklama riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek "varlık barışı" uygulamasının Türkiye'yi yeniden kara para aklama riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunarak, "Türkiye'de adaleti ortadan kaldıran, siyaseti Cumhur İttifakı ve onun çevresindeki ailelerin kontrolü altına almaya çalışan AKP, ülkeyi kara para aklama merkezi haline getiriyor" iddiasında bulundu.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de adaleti ortadan kaldıran, siyaseti Cumhur İttifakı ve onun çevresindeki ailelerin kontrolü altına almaya çalışan AKP, ülkeyi kara para aklama merkezi haline getiriyor. Yine 'varlık barışı' adı altında kirli parayı buraya çekmek istiyorlar. Ekonomi sıkıştıkça başvurulan bu politika, aslında dünyada kaynağı belirsiz paraya kapıları açmak demek. Şimdi savaşın vurduğu İran ve Dubai gibi bölgelerdeki devasa kayıt dışı ekonomi hedefleniyor."

Bunun bedeli ağır olur. Türkiye daha önce gri listeye girdi. Aynı politikaların tekrarı, yeniden gri liste riskini masaya koyuyor. Çünkü bu kapı bir kez açıldığında sadece temiz para gelmez. Mafyalar, küresel baronlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi karanlık ağların ürettiği kirli paralar da yönünü buraya çevirir. Daha önce yapılan varlık barışları ile Türkiye uluslararası çetelerin arenasına dönmüş, sokak çatışmaları ve infazlar sıradan hale gelmişti. Hem İran savaşının yarattığı olumsuz ekonomik koşullardan korunmak hem de otoriter rejimini finanse etmek isteyen AKP, tüm bunlara yine kapıyı açıyor.

Yasa dışı bahis, organize suç gelirleri ve kayıt dışı finans... Hepsi aynı kanaldan sisteme sızar. Bu da Türkiye'yi üretim ve yatırım merkezi olmaktan çıkarıp para aklama merkezi algısına iter. Türkiye dünyadaki saygınlığını kaybeder, yatırımcı güveni zedelenir, hukuk devleti algısı aşınır. Kısa vadeli para uğruna ülkenin itibarı ve geleceği riske atılıyor.

Ülkeye giren kara para ayrıca yolsuzluğu derinleştirir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) sonuçlarına göre Türkiye, hem puan bazında hem de sıralamada düşüyor. Türkiye, yolsuzluk algısında son 1 yılda dünya genelinde 182 ülke arasında 17 basamak gerileyerek 124. sıraya indi. 2024'te 34 olan puanı 2025'te 31'e geriledi. Sıfır puana doğru çok yoğun yolsuzluk algısının olduğu CPI sonuçları Türkiye'nin ne halde olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'de varlık barışı tek seferlik değil, neredeyse periyodik hale gelmiş bir politika aracı olarak farklı yıllarda tekrar tekrar uygulandı. 2008 yılından bu yana toplam 7 kez hayata geçirildi. Başkanlık sistemi sonrası AKP varlık barışını daha çok kullandı. Ekonomi kırılgan, gelir adaletsizliği büyüyor, enflasyon ve yüksek faiz kalıcı hale geldi ama AKP bunları çözmek yerine varlık barışı ve carry-trade ile kısa yoldan para bularak günü kurtarmaya çalışıyor. Ülkeye, gelecek nesillere daha fazla kötülük etmeden bu yoldan dönün."

Kaynak: ANKA

