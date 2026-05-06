CHP'den Vergi Adaletsizliği Eleştirisi

06.05.2026 00:56
CHP'li Karabat, herkesin aynı vergiyi ödediğini, bunun adalet olmadığını ve sürdürülemez olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Gelirine bakılmadan herkes aynı vergiyi ödüyor. Ekmeğe de aynı vergi, lükse de. Buna adalet demek mümkün değil, bu model sürdürülebilir değil. Adaletsizliği derinleştirerek refah artmaz. Vergide denge kurulmadan ekonomide düzlüğe çıkılmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünyada vatandaşını bu kadar aleni bir şekilde 'sömüreceğim' diyen başka bir iktidar daha yoktur. Yine rantçılara ve zenginlere vergi istisnası getirildi, vatandaşa da 'sen KDV ve ÖTV ödemeye devam et' denildi. Varlık Barışı adı altında yurt dışından getirilecek para, altın ve menkul kıymetlerden vergi alınmayacak. Ayrıca yüzde 25 olan Kurumlar Vergisi imalatçı ihracatçılar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e düşürüldü. İhracatçıların desteklenmesi gerektiğini en çok dile getiren CHP'dir. Ancak bu yolla değil. Kar etme sorunu yaşayan ihracatçılara getirdiğiniz Kurumlar Vergisi indirimi semboliktir, bir faydası yoktur. Bunu da pakete ekleyerek esas varlık barışı ile gelecek kirli paraların gölgelenmesi istenmektedir."

Sanayicinin üzerindeki imalat maliyetinin düşürülmesi ve buna yönelik teşviklerin acil devreye alınması gerekmektedir. Petrol varil fiyatları 100 doların üzerinde uzun süre kalacağa benziyor. Lojistik ve petrokimya hammadde fiyatları da hızla artıyor. Sanayiciyi vuran esas maliyet budur. Türkiye'nin ara malı ve hammadde ithalatını düşürecek en az 4-5 tane petrokimya tesisi yapılmalı diye yıllardır üzerine basa basa söylüyoruz. 23 yılda bunu yapmayan AKP, sanayiciyi ve vatandaşı pahalılığa mahkum etmiştir.

"Adaletsizliği derinleştirerek refah artmaz"

Burada AKP'nin esas yaptığı, vatandaşın üzerindeki dolaylı vergi yükünü artırmak, kamunun finansmanını sadece halka yüklemektir. Türkiye'de dolaylı vergilerin oranı yüzde 62 civarındadır. OECD ortalaması ise yüzde 45,3'tür ve Türkiye dolaylı vergilerde OECD içinde en yüksek üçüncü ülkedir. Bundan tam 3 yıl önce rasyonel politikalar diyerek yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 20'ye çıkaran Mehmet Şimşek ise dolaylı vergileri azaltmayı hedefledikleri yalanını sürekli dile getirmektedir.

Uygulamalar ve veriler ortadadır. Türkiye'ye gelecek milyarlarca dolarlık kirli paradan vergi almayan Mehmet Şimşek, söz konusu vatandaş olunca KDV, ÖTV ve stopaj gibi vergileri acımadan toplamaktadır. Gelirine bakılmadan herkes aynı vergiyi ödüyor. Ekmeğe de aynı vergi, lükse de. Buna adalet demek mümkün değil. Bu model sürdürülebilir değil. Adaletsizliği derinleştirerek refah artmaz. Vergide denge kurulmadan ekonomide düzlüğe çıkılmaz."

Kaynak: ANKA

