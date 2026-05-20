CHP'den Yabancı Dil Sınavına Eleştiri

(TBMM) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, 4 Temmuz olarak duyurulan 2026 yılı Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın 27 Haziran'a çekilmesini eleştirerek, "Milli Eğitim Bakanlığına çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki, 'geçen yıl Ağustos'ta ilan ettiğiniz, kılavuzu ilan etmek için bu sene Mayıs'ı beklediğiniz, 40 gün sonra hiç kimsenin ne olacağını tam bilmediği, tüm alanı kapsamayan bu sınavı bir yıl erteleyin. Bir yıl bu sınavı yapmayın" ifadesini kullandı.

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de öğrencilerin dahil olduğu uluslararası diploma ve sertifika programları olduğunu belirterek, yüzden fazla özel okulda, ondan fazla devlet okulunda IB programının uygulandığını kaydetti.

Özçağdaş, IB dışında yabancı programların da Türkiye'de uygulanmaya devam ettiğini kaydederek, "Türkiye'de sormamız gereken bir numaralı soru şu: Neden yurttaşlarımız çocuklarını bir uluslararası diploma programına göndermek için bu kadar çok çaba sarf ediyor. Bu kadar çok kaynak ayırıyorlar, bu kadar çok okullarla görüşüyorlar, öğrencileri motive ediyorlar, fedakarlıklarda bulunuyorlar. Bunun temelde iki nedeni var. Türkiye'de uygulanan eğitim programının yetersizliğini gören veliler, iktidar tarafından siyasileştirilmiş, belirli bir bilimsel altyapısı olmayan modellerin çocuklara gelecek sunmakta yetersiz olduklarını görüyorlar. İkinci nedeni de Türkiye'de alacakları bir diplomanın yurtdışındaki programlarda kendileri için yeterli olmayacaklarına yönelik kaygıları. Bunu aşmanın yolu Türkiye'de eğitim programının güçlendirilmesi. Nitelikli, bilimsel bir eğitim programıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı sadece slogan ürettiğinden sadece kendi ideolojik saplantıları çerçevesinde kavramlar ürettiğinden öğrencilerin de velilerin de kaygısı çözülemiyor" ifadesini kullandı.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu programları görmezden geldiğine dikkati çekerek, "Milli Eğitim Bakanlığı bütün bunların çözümünü bir dil sınavı yapmakta buluyor. Bu programlar bir yabancı dil programı değildir, o programın gerekliliklerini yerine getirebilmek için çocukların dil becerilerinin ötesinde becerilere ihtiyacı vardır. Bu programlara sadece dil odaklı sınav yapılamaz. Dil odaklı sınav yapılacaksa da test üzerinden 50 soruluk bir sınavla değil, dil kullanma becerisinin tüm boyutlarıyla değerlendirildiği bir sınava ihtiyaç duyulur. Yoksa kağıt üstünde bir sınavla en doğru öğrenciler belirlenmez" diye konuştu.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının geçen yıl 7 Ağustos'ta bir yönerge çıkardığını belirterek, uygulama kılavuzunun 8 Mayıs günü çıktığını ve o kılavuzla birlikte 22 Mayıs'a kadar başvuru yapılacağının, 4 Temmuz'da ise sınav yapılacağının ilan edildiğini ifade etti. Özçağdaş, 4 Temmuz olarak duyurulan sınavın tarihinin 27 Haziran'a çekilmesini eleştirerek, "Bu kadar plansız yönetilen bir gecekondu anlayışıyla yönetilen dünyada başka bir milli eğitim bakanlığı var mıdır, bilemiyorum. Bu iş bilmez Milli Eğitim Bakanlığı, 10'uncu sınıflara sadece bir kez girme hakkı verdi. Milli Eğitim Bakanlığına çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki, 'geçen yıl Ağustos'ta ilan ettiğiniz, kılavuzu ilan etmek için bu sene Mayıs'ı beklediğiniz, 40 gün sonra hiç kimsenin ne olacağını tam bilmediği, tüm alanı kapsamayan bu sınavı bir yıl erteleyin. Bir yıl bu sınavı yapmayın" ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, 10'uncu sınıfların bu sınavdan muaf tutulmasını ya da 10'uncu sınıf öğrencilerine bu sınava yeniden girme hakkı verilmesini de önerdi.