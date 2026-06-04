CHP Ydk Başkanı Polat: "Hiç Kimsenin Şüphesi Olmasın Özkan Yalım'ı Affettiğimiz Yok"

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat, YDK'nın geçmiş dönem ihraçların iptali talebine yönelik kararına ilişkin olarak, "Herkes kararımızı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden konuşuyor. Yalım zaten 28 Nisan'da istifa dilekçesi vermiş, ihraç kararıysa 2 Mayıs'ta alınmış. Yani önceki yönetim Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmiş, istifa eden bir kişiyi tekrardan ihraç edilmiş. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Yalım'ı affettiğimiz yok. Diğer dosyaları inceleyeceğiz" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve dönen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısında Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'ten bu yana alınan ihraç kararlarını iptal etti. Bu kararın ardından tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da partiye dönüp dönmeyeceği sorusu gündeme geldi.

"ÖZKAN YALIM'I AFFETTİĞİMİZ YOK"

Konuya ilişkin konuşan CHP YDK Başkanı Mahir Polat, Yalım'ın istifa ettiğini bu nedenle kararın onu etkilemediğini söyledi.

Yalım'ın yaptıklarının partiyi yaraladığını ifade eden Polat, "Herkes kararımızı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden konuşuyor. Bizden önceki arkadaşlar ihraç kararı vermişler. Biz MYK'ya bir tavsiyede bulunuyoruz, MYK işlemi aldırırsa o zaman ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın dosyaları tekrardan YDK'ya gelir. Özkan Yalım, 28 Nisan 2026'da Silivri Cezaevi'nden bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz, bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kaydını almış. İhraç kararıysa 2 Mayıs 2026'da alınmış. Yani önceki yönetim Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler, istifa eden bir kişiyi tekrardan ihraç edilmiş. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Yalım'ı affettiğimiz yok. Bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konu bu" dedi.

DİĞER DOSYALAR DA İNCELENECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının arkasında olduklarını belirten Polat, "Bizim aldığımız karar bir tavsiye kararı, CHP'nin ahlaki kodlarına aykırı olanlarla ilişki kesilir. Geri kalan dosyaları da inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.