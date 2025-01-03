CHP'den Yunus Emre Enstitüsü'ne Soruşturma Çağrısı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Yunus Emre Enstitüsü'nde hangi tarihten bu yana inceleme soruşturma yapılmaktadır? Yapılan inceleme soruşturma sonucunda hangi bilgi, bulgu ve belgelere ulaşılmıştır? Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan hangi daire başkanları ve personeller görevden alınmıştır" diye sordu.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yunus Emre Vakfı'yla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Enstitü Başkan Yardımcıları, bazı daire başkanları ve personelin görevden alındığı bilgilerine ulaşılmıştır"

"Yunus Emre Vakfı; Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır. Vakfın bütçesi, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılan kaynaklarla oluşturulmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmek ve bilimsel çalışmalara destek vermek amacı ile 2009 yılında kurulmuştur. 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışında 80'den fazla kültür merkezi bulunmaktadır. Kamu kaynağı kullanan Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili yüz milyonlarca TL'lik yolsuzluk haberleri basına yansımıştır. Enstitü Başkanının görevden alındıktan hemen sonra yurt dışına çıktığı, öte yandan Enstitü Başkan Yardımcıları, bazı daire başkanları ve personelin görevden alındığı bilgilerine ulaşılmıştır. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve bazı enstitü yöneticileri ile ilişki kurulan şirket yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildiği basına yansımıştır.

"Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan hangi daire başkanları ve personeller görevden alınmıştır?"

Özçağdaş'ın Bakan Ersoy'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Yunus Emre Enstitüsü'nde hangi tarihten buyana inceleme-soruşturma yapılmaktadır? Yapılan inceleme-soruşturma sonucunda hangi bilgi, bulgu ve belgelere ulaşılmıştır?

Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyelerinden hangileri görevden alınmıştır?

Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan hangi daire başkanları ve personeller görevden alınmıştır?

Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları hakkında verilmiş olan herhangi bir gözaltı ya da tutuklama kararı var mıdır? Bu kişiler hakkındaki iddialar nelerdir?"