CHP Disiplin Kurulu İtirazları Değerlendiriyor

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın 11: 00'de disipline sevk edilen 11 üyenin tedbir kararına yaptığı itirazları değerlendirmek için toplanacak.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın 11: 00'de toplanacak. Toplantıda, tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili ve 2 üyenin tedbir kararına yaptığı itirazlar değerlendirilecek.
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