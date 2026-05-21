CHP Diyarbakır\'dan Kılıçdaroğlu\'na Tepki

DİYARBAKIR Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Berk, "Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak kabul etmiyor ve defalarca kurultayda genel başkanımız seçilen Sayın Özgür Özel'in yolunda devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nce, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verilmesinin ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi il binasında basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına il başkan yardımcıları, Kadın Kolları İl Başkanı Av. Güler Koçyiğit, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet Berk, Özgür Özel ile yola devam edeceklerini belirterek, "Biz Diyarbakır il örgütü olarak il binamızdayız. Haksız ve hukuksuz bir şekilde mutlak butlan kararı verildi. Yargıya zerre kadar güvenin olmadığı bir dönemden geçmekteyiz. Hal böyleyken verilen bu kararın hukuki değil de siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla siyasal iktidar kendi muhalefetini belirleyerek iktidarını tekrar devam ettirme çabasını verilen bu mutlak butlan kararıyla göstermiştir. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak kayyum olarak atanan ve tekrar hükümeti iktidar etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak kabul etmiyor ve defalarca kurultayda genel başkanımız seçilen Sayın Özgür Özel'in yolunda devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Demokrasiye, hukuka ve milletin iradesine sahip çıkmak için il binamızdayız. İl binamızı terk etmiyoruz. Bütün örgütümüzle beraberiz ve genel başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadesini kullandı.