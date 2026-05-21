CHP Diyarbakır'dan Kurultay İptaline Tepki

21.05.2026 20:22
CHP Diyarbakır İl Başkanı Berk, kurultay iptalinin siyasi olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Berk, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Verilen bu kararın hukuki değil, siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Siyasal iktidar kendi muhalefetini belirleyerek iktidarını devam etme çabasını, verilen bu mutlak butlan kararıyla göstermiştir. Bizler Cumhuriyet Halk Partilileri olarak, kayyum olarak atanan ve tekrar hükümeti iktidar etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Diyarbakır İl Teşkilatı, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararının ardından parti binasına gelerek karara tepkilerini dile getirdi.

Partililer adına açıklama yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Berk, mutlak butlan kararının siyasi bir karar olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak kabul etmeyeceklerini söyleyen Berk, şunları kaydetti:

İL BİNAMIZI TERK ETMİYORUZ

"Diyarbakır il örgütü olarak, partili arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla il binamızdayız. Bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde mutlak butlan kararı verildi. Öncelikle yargıya zerre kadar güvenin olmadığı bir dönemden geçmekteyiz. Hal böyleyken verilen bu kararın hukuki değil, siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Siyasal iktidar kendi muhalefetini belirleyerek iktidarını devam etme çabasını, verilen bu mutlak butlan kararıyla göstermiştir. Bizler Cumhuriyet Halk Partilileri olarak, kayyum olarak atanan ve tekrar hükümeti iktidar etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak kabul etmiyoruz, defalarca genel kurulda Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in yolunda devam edeceğini belirtmek istiyoruz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Demokrasiye, milletin iradesine sahip çıkılması için il binamızdayız. İl binamızı terk etmiyoruz, bütün örgütümüzle beraberiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu belirmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

