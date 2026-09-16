CHP Edirne İl Başkanı Becan, Küplü Belediye Başkanı Altay\'ı ziyaret etti

CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, Küplü Belde Belediye Başkanı Gökmen Altay'ı ziyaret etti.

Becan, ziyarette Altay ile beldede yürütülen çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kent ve beldelerin yararına gerçekleştirilecek çalışmalarda diyalog ve iş birliğinin önemine değinilen ziyarette, Becan misafirperverliği dolayısıyla Altay'a teşekkür etti.