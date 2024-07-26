CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti - Son Dakika
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CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, İl Başkanlığı görevine talip olduğunu ve CHP'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını açıkladı. Taybıllı, mevcut yönetim kuruluyla devam edeceklerini ve herkesin görevinin başında olduğunu belirtti. Ayrıca belediye meclis üyeliği ve il başkanlığı görevleri arasında bir çelişki olmadığını ifade eden Taybıllı, tercih yapma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak zaman içinde bunu değerlendirebileceklerini söyledi.

26.07.2024 12:51
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CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Taybıllı, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki İl Başkanı Samet Kahraman'ın özel sebeplerle ayrıldığı göreve talip olduğunu, Genel Başkan ve MYK üyelerinin de kendisini bu göreve layık gördüğünü söyledi.

Mevcut yönetim kurulu ile göreve devam edeceğini belirten Taybıllı, "Hiçbir problemimiz yok ve herkes görevinin başında. Yeniden görev dağılımına da bu aşamada gerek duymadık. İlerleyen zamanda belki yorulan arkadaşlarımız olur, değişiklik isteyenler olur, yeni görev almak isteyen arkadaşlar olur. O süreçte değerlendiririz ama şuan için herkes mevcut görevine devam ediyor." dedi.

Taybıllı, belediye meclis üyeliği ve il başkanlığı görevleri arasında bir çelişki olmadığını, yönetmeliğe göre iki görevin de aynı anda yapılabildiğini dile getirdi.

Belediye meclis üyeliğinden ayrılması durumunda bunu duyuracağını ifade eden Taybıllı, "Ben CHP grubunun başkanıyım. Belediye Başkanımız da Belediye Meclisi'nin başkanı yani belediyeyi yönetiyor. Herhangi bir çelişki yok bununla ilgili. Tercih yapmak gibi bir durum söz konusu değil ama zaman içinde bunu yapma gibi bir düşüncem olabilir. Süreç içinde değerlendireceğim. Arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar çalışarak yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı katlayıp partimizi iktidara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Taybıllı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını belirtti - Son Dakika

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