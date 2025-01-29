CHP: Elektrik Faturalarına Yüzde 96 Zam Geliyor - Son Dakika
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CHP: Elektrik Faturalarına Yüzde 96 Zam Geliyor

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CHP'li Yavuzyılmaz, 1 Şubat'tan itibaren elektrik faturalarına yüzde 96 zam yapılacağını açıkladı.

29.01.2025 13:49
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Şubat tarihinden itibaren aylık faturası bin 49 lira ve üzerinde gelen konut abonelerine yüzde 96 zam geleceğini söyledi.. Yavuzyılmaz, "Bunun adı vatandaşı göz göre göre enflasyonun altında ezmektir" dedi.

" AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-1" başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Şubat tarihinden itibaren, aylık elektrik faturası bin 49 lira ve üzerinde gelen konut abonelerine yüzde 96 zam geleceğini kaydetti.

Paylaşımında yeni ve eski tarife bedellerine de yer veren Yavuzyılmaz, "Önce AK Parti aldığı bir kararla, milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu. Ardından aylık faturası  bin 49 TL ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, Piyasa Takas Fiyatı'nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece bu aboneleri, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü yapan ve PTF'nin ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı. Bunun adı vatandaşı göz göre göre enflasyonun altında ezmektir. İlerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 TL'nin üzerinde olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilerek, elektrik faturalarına yüzde 140 oranında zam gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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