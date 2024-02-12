CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere, kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinliyor. Karadere, Espiye halkının desteğine güvendiğini belirterek, seçimi kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve yakın zamanda projelerini açıklayacaklarını söyledi.

12.02.2024 11:42
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CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karadere, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Karadere, gazetecilere, Espiye'de iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, 31 Mart seçimlerinde yeniden bu göreve talip olduğunu söyledi.

Espiye halkının gereken desteği vereceğine inandığını aktaran Karadere, "Espiye halkı, yaptığımız hizmetleri iyi biliyor. Seçimi kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi açıklayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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