CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat: Türkiye Artık Değişmiştir

Güncel

HAKAN KAYA

AKP ile CHP'nin kıyasıya yarışın yaşandığı Fatih'te CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, ilçedeki son duruma ilişkin sabaha karşı açıklama yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Fatih'i az bir farkla kaybettiklerini açıklayan Polat, "Türkiye artık değişmiştir. Türkiye'nin değişimi bugün akşam Türkiye'nin dört bir yanında herkese nakşolmuştur. Türkiye artık zümrelerin, particiliğin ve bir avuç insanın değil, Türkiye toplumunun özgür, paylaşımcı, adil bir toplum hasretinin siyasi yansımasını bulmuştur. Bizimle beraber koşturan binlerce insana canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, sabah saatlerinde partisinin Fatih'teki seçim koordinasyon merkezinden ilçedeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖZLEM DUYDUĞU VE İNSANLARIN HASRET OLDUĞU BİR DEVLET ADAMLIĞI GELENEĞİNİ GÖSTERDİK"

Kesin olmayan sonuçlara göre Fatih'i az bir farkla kaybettiklerini açıklayan Polat şöyle konuştu:

"Fatih'te bizim açtığımız ve ulaştığımız sandık sayısı 781. Sandıkların 98.74'ü açılmış oldu. Bu sonuçla beraber 44.27 puan bizim aldığımız oy, 47.8 puan rakibimizin aldığı oy.

83 bin 973 halkımızın bize verdiği oy, 90 bin 663 oy rakibimize giden oy. Böylelikle Fatih'te seçimin büyük oranda sonucuna ulaşmış olduk. Burada dört aydır sürdürdüğümüz çalışma, şu an sizin göremediğiniz kameranın arkasındaki yüzlerce arkadaşımızın emeği ve Fatih'de kapı kapı, sokak sokak dolaşarak taşıdığımız ses büyük bir yankı buldu. Biz yüzde 45 ile Türkiye'de kaleler, duvarlar, mahalleler algısının tamamını aşmış, yepyeni sözler söyleyebilecek, Türkiye toplumunun özlem duyduğu bir siyaseti ve insanların hasret olduğu bir devlet adamlığı geleneğini gösterdik. Bu seçimin sonucu inşallah ilk önce Fatih'imize hayırlı olsun, sonra İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bu bizim için olgunlukla karşılanacak bir sonuçtur. Halkın iradesine saygı gösteriyoruz. İstanbul'da çok büyük bir zaferle ayrıldık. İstanbul'un dört bir köşesinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli kazanımlar elde etti. Bu kazanımlar için başta başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, Genel Başkanımız Özgür Özel'e şimdiden canı gönülden tebriklerimi sunuyorum. Bununla beraber yeni kazanılan belediyelerdeki belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Her zaman onların yanındayız"

"TÜRKİYE ARTIK DEĞİŞMİŞTİR"

Toplumcu ve halkçı belediyeciliğin seçimlerde galip geldiğini vurgulayan Polat, "Toplumcu belediyecilik, halkçı belediyecilik, dün küçümsenen yoksulun, garibanın yanında olma tutumuyla anlatılan halkçı belediyecilik, İstanbul'un dört bir köşesinde ve Türkiye'nin dört köşesinde galip gelmiştir. Bu duygularla büyük bir zafer gecesi yaşadığımızı, hiçbir kişisel başarının aslında bu büyük başarıdan daha değerli olmayacağının bilinciyle bize gösterilen teveccühe, bize gösterilen ilgiye, halkımızın, vatandaşlarımızın Fatih'e gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye artık değişmiştir. Türkiye'nin değişimi bugün akşam Türkiye'nin dört bir yanında herkese nakşolmuştur. Türkiye artık zümrelerin, particiliğin ve bir avuç insanın değil,Türkiye toplumunun özgür, paylaşımcı, adil bir toplum hasretinin siyasi yansımasını bulmuştur. Bizimle beraber koşturan binlerce insana canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zafer herkese hayırlı uğurlu olsun. Çünkü Türkiye buna hasretti ve artık daha güzel günler, daha iyi bir Türkiye yolda" dedi.