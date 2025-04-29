CHP Gençlik Kolları Lideri Cem Aydın'ın Davası İçin Silivri'de Açıklama - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Lideri Cem Aydın'ın Davası İçin Silivri'de Açıklama

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CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara, Cem Aydın'ın yarınki davası öncesi yaptığı basın toplantısında, ifade özgürlüğünün yargılanması anlamına gelen bu dava ile mücadeleye devam edeceklerini ve gençliği yargılayanlara karşı seslerini yükselteceklerini belirtti.

29.04.2025 18:48  Güncelleme: 23:25
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(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Erdem Kara, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın yarın görülecek olan davasına ilişkin Silivri'de yaptığı açıklamada, "Mücadelemizden bir adım geri atmadık ve atmayacağız. Siyasallaşan yargı operasyonlarıyla bizleri yıldırabileceklerini sananlar daha da büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ettiğimizi bilmelidirler. Milletle ettiğiniz hiçbir kavgayı kazanamadınız, kazanamayacaksınız. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne vurduğunuz hiçbir darbeyle sesimizi kısamadınız, kısamayacaksınız. Gösterdiğiniz hiçbir sopayla gençliği korkutamadınız, korkutamayacaksınız" diye konuştu.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın yarın görülecek olan davasıyla ilgili Silivri'de açıklama yaptı.

CHP'li Kara, şunları kaydetti:

"Yarın burada yalnızca Gençlik Kolu Genel Başkanımız Cem Aydın'a değil, cumhuriyet gençliğine yönelik bir yargı operasyonun duruşması görülecek. Söz konusu dava yalnızca bir bireyin değil, ifade özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin ve gençliğin siyaset yapma hakkının yargılanması anlamına gelmektedir. Bu davada alınacak karar sadece bir kişinin geleceğini değil, aynı zamanda bu ülkenin ifade özgürlüğü ve demokrasiye olan bağlılığını da belirleyecektir. Özgürlüklerin yargılandığı bir ortamda hukuk değil, korku hüküm sürer. Oysa ihtiyaç duyduğumuz şey korku değil, cesaret; baskı değil, özgürlüktür.

Bizler kuruluşun ve kurtuluşun Partisi CHP'nin gençlik örgütleriyiz. Türkiye'nin en büyük ve en köklü gençlik örgütleriyiz. Hafızamızda kuruluşu, kurtuluşu ve cumhuriyeti taşırız. Vatan toprağına tutkuyla, ülkesine sevgiyle bağlı tüm gençlerin temsilcisiyiz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ı bir sabah vakti fiili gözaltı denilecek prosedürlerle ifadeye götürenler hakkında tedbir kararı koyanlar bu ülkenin gençlerinden korkanlardır. Bu hamlelerle CHP'nin gençliğine sopa gösterebileceğini sananlar büyük ve çok büyük bir yanılgı içindelerdir. Bizim her geçen gün büyüyen milyonlara dönüşen bir mücadelemiz vardır. Cesaretimiz haklı olmanın verdiği sarsılmaz bir gücümüz vardır. Yargı operasyonlarıyla bizleri sindirebileceğinizi sananlara buradan bir kez daha haykırıyoruz. Gençliği yargılayamazsınız, gençliği yargılayamazsınız ve gençliği yargılayamazsınız. Yaşanan sayısız adaletsizliğe karşı sesimizi hep yükselttik. Yükseltmeye devam edeceğiz.

Mücadelemizden bir adım geri atmadık ve atmayacağız. Siyasallaşan yargı operasyonlarıyla bizleri yıldırabileceklerini sananlar daha da büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ettiğimizi bilmelidirler. Milletle ettiğiniz hiçbir kavgayı kazanamadınız, kazanamayacaksınız. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne vurduğunuz hiçbir darbeyle sesimizi kısamadınız, kısamayacaksınız. Gösterdiğiniz hiçbir sopayla gençliği korkutamadınız, korkutamayacaksınız.

Bizler önünde bulunduğumuz Silivri zindanını iyi biliyoruz. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından, Gezi davasından ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tarihi savunmasından biliyoruz. Hiçbir baskıda, hiçbir zulümde, hiçbir kötülükte yıkılmadık, yıkılmayacağız. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler meydanlarımızı ve sokaklarımızı doldurmaya devam edeceğiz. Adaletsizliğe karşı ses olmaya devam edeceğiz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Cumhuriyete ve önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaya devam edeceğiz.

19 Mart darbe girişimine karşı çıktıkları, millet iradesini savundukları için kötü muameleye maruz bırakılan, tutuklanan ailelerinden, okullarından koparılan tüm genç arkadaşlarımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz tüm gençliğin onur, adalet, haysiyet ve demokrasi mücadelesidir. Mücadelemiz, gelecek mücadelesidir. İçinde hayal kurabilen bir ülke mücadelesidir. Gençliği işsizlikle, yoksullukla, güvencesizlikle sindirebileceklerini sananlar, bilsinler ki sinmeyeceğiz.

Gençlik Kolları İl Başkanları olarak, başta Genel Başkanımız Cem Aydın olmak üzere tek bir arkadaşımızı arkada bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu geri alacağız. Belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı geri alacağız. Ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Gençlik güçlüdür, gençlik örgütlüdür, gençlik birliktedir ve gençlik yargılanamaz. Adalete inancı olan tüm arkadaşlarımız ile yarın saat 10.00'da Silivri 1 No'lu duruşma salonunda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları Lideri Cem Aydın'ın Davası İçin Silivri'de Açıklama - Son Dakika

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