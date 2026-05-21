CHP Gençlik Kolları'ndan Destek Mesajı

21.05.2026 22:58
CHP Yurtdışı Gençlik Kolları, 'mutlak butlan' kararını demokrasiye müdahale olarak nitelendirip destek verdi.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- CHP Yurtdışı Gençlik Kolları, "mutlak butlan" kararının halk iradesine ve demokrasiye müdahale olduğunu belirterek, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

CHP Yurtdışı Gençlik Kolları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Yılmaz, partilerine yönelik alınan "mutlak butlan" kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti örgütü, delegeler ve üyelerin demokratik iradesiyle seçildiği vurgulanarak, siyasi iktidarın yargı üzerinden muhalefeti şekillendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yılmaz, söz konusu girişimin yalnızca CHP'ye değil, demokrasiye, hukuk devletine ve halkın iradesine yönelik açık bir müdahale olduğunu belirtti. Yaşanan sürecin sadece CHP'nin iç meselesi olmadığını kaydeden Yılmaz, "Sandıkta yenemediğini yargı eliyle şekillendirmeye çalışan anlayış; demokratik siyaseti, çoğulculuğu ve toplumsal barışı tehdit etmektedir" dedi.

Yurt dışında faaliyet gösteren CHP Gençlik Kolları ve birlikleri olarak halkın iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımadıklarını ifade eden Yılmaz, hukukun siyasallaştırılmasına, muhalefetin baskı altına alınmasına ve "yargı eliyle yapılan siyasal darbeye" karşı olduklarını söyledi.

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verildi. CHP'nin tarih boyunca baskılara boyun eğmediği belirtilen açıklamada, demokrasi ve halk iradesi mücadelesinin aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Yılmaz, demokrasi ve adalet mücadelesine inanan tüm yurttaşları partilerine sahip çıkmaya davet ederek, "Darbeciler kaybedecek, milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda ise, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganına yer verildi.

Kaynak: ANKA

