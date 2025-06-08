CHP Genel Başkan Yardımcıları Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti

08.06.2025 16:26  Güncelleme: 17:57
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları, Zeyrek'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek ailesine destek verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(MANİSA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanede yakınlarını ziyaret etti.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu da hastaneye gelerek, Zeyrek'in yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları söyledi:

"Ferdi başkanımız gerçekten Manisa'da ve tüm Türkiye'de çok sevilen bir arkadaşımız. Manisa'da çok güzel görevler yapan, başarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir arkadaşımız. Böyle talihsiz bir ev kazasına maalesef karşı karşıya kaldı. Tabii bu Türkiye'de yaşanan, işine önem vermeme, oradaki teknik aksamdaki sıkıntılardan dolayı olan bir şey. Çok üzgünüz. Şu başkanımız anında yapılan müdahaleyle ve sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin çok yoğun bir özenle yaptıkları tedavi ve müdahalelerle şu anda hayata tutunmuş durumda ve yoğun bakımda. Yine 112 acil olmak üzere Celal Bayar Üniversitesi'nin hocaları ve tüm Türkiye'den uzmanlar şu anda destek veriyorlar tedavisine. Çok büyük bir itinayla bakılıyor. Biz kendisinin en iyi şekilde tedavi edildiğine inanıyoruz. Sayın Başhekimimiz basın açıklamasıyla bilgilendirme yapıyor. Bunun dışındaki bilgi kirliliğine önem vermemek gerekiyor. Durumu şu anda stabil seyrediyor. Ama tabii ki kolay değil, ağır bir tablo yaşıyoruz. Biz sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Çok ciddi bir sağlık durumuyla karşı karşıyayız. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Tüm hocalarımıza Celal Bayar Üniversitesi'ndeki görevlilere, hemşirelerimize tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarını seferber etmiş durumda."

Karatepe: "Manisa halkı çok derin bir üzüntü yaşıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de üzgün olduğunu dile getirerek, "Ferdi Başkanımız sadece Manisalıların başkanı değildi. Türkiye'de de hakikaten oldukça popüler olan, tanınan, bilinen bir başkanımızdı. Çok talihsiz bir kaza geçirdi. Çok üzüldük. Ama biz inanıyoruz ki Ferdi Başkanımız bir an önce sağlığına kavuşur. Genç olması, çok sağlıklı bir yapıya sahip olması, onun içinde bulunduğu süreçten hızlıca geri dönmesine yol açar diye ümit ediyoruz. Dualarımız onunla birlikte. Bugün burada gördük, Manisa halkı çok derin bir üzüntü yaşıyor Ferdi Başkanının başına gelen olaydan dolayı. Herkesin gönlünün, dualarının Ferdi başkanımızdan yana olduğunu görüyoruz. Biz de ümit ediyoruz ki Ferdi Başkanımız bir an önce sağlığına kavuşur, görevinin başına geçer. Manisa halkının verdiği yetkiyi kullanarak Manisalılara hizmet etmeye devam eder. Dualarımız başkanımızla" ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu: "15 ayda Manisa'ya kazandırdıkları sadece Manisa'ya değil, Türkiye'ye örnek olacak şekilde"

Yankı Bağcıoğlu da "Ferdi Başkanın bu yaşadığı talihsiz olaydan son derece üzgünüz. Manisa'da herhangi bir kişiye sorsanız hangi siyasi görüşten olursa olsun, 15 ayda Manisa'ya kazandırdıkları sadece Manisa'ya değil, Türkiye'ye örnek olacak şekilde yaptığı belediyecilik hala herkesin aklında. Ama eminiz ki Ferdi Başkan en kısa sürede sağlığına kavuşacak ve Manisa'ya yaptığı hizmetleri aynı şekilde, aynı tempoda devam ettirecek. Zaten gördüğünüz gibi burada büyük bir kalabalık var. Herkesin duaları Ferdi başkanla birlikte. Ben de şu aşamada bütün dualarımı, bütün kalben isteğimi, Ferdi Başkanın sağlığına kavuşması yönündeki dileklerimi bir kere daha belirtmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcıları Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

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