CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, TUSAŞ önünde açıklamada bulundu Açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk." dedi.

Bakan, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Özgür Karabat'la, terör saldırısının gerçekleştiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirten Bakan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Sosyal medya hesabından dün "Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Çözümün yeri parlamentodur, meşru siyasettir." şeklinde paylaşım yaptığını belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk. Henüz olay çok yeni. Profil, PKK'lı profili gibi gözüküyor ama bununla ilgili İçişleri Bakanlığı detaylı çalışma yapıyordur diye düşünüyoruz. Bu tür olaylar bir günde planlanmaz. Önceden bu terörist saldırı muhtemelen planlanmıştır. Başkente kadar gelip, Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine göre birtakım güvenlik zafiyetleri var."