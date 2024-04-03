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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları vatandaşları zor durumda bırakıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları vatandaşları zor durumda bırakıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3 trilyon lira sınırını aştığını belirtti. Bulut, vatandaşların elinde avucunda olmadığı için borçlarını ödeyemediğini ve sarayın enflasyonla mücadele sürecinde dar gelirlilerin ümüğünü sıkmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca, kamu bankalarının sonradan taksitlendirme özelliğini kaldırmasıyla vatandaşların derin yoksulluğa itildiğini ifade etti.

03.04.2024 11:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 3 trilyon lira sınırını aştı. Bireysel kredi borçları 1 trilyon 660 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 343 milyar liraya yükseldi. Vatandaşın elinde avucunda olmadığı için bankalara borcunu da ödeyemiyor. Sarayın enflasyonla mücadele sürecinde, parasal sıkılaştırma önlemleri üzerine kurulan ekonomi modeli dar gelirlinin ümüğünü sıkmayı hedefliyor" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kredi kartlarına yönelik sınırlandırmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"Kredi kartlarına yönelik sınırlandırma, vatandaşı zor durumda bırakıyor. İhtiyaç kredisi faizlerinin son bir yılda 50 puandan fazla artarak yıllık bileşik olarak yüzde 80'i aşmış olmasına rağmen vatandaşlar borçlanmaya devam ediyor. Her şeyin fiyatının sürekli arttığı bir ortamda vatandaşın kredi kartına taksiti 'keyfiyet' için değil, 'mecburiyet' için kullanıyor. Vatandaş ihtiyaçtan harcıyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 3 trilyon lira sınırını aştı. Bireysel kredi borçları 1 trilyon 660 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 343 milyar liraya yükseldi. Vatandaşın elinde avucunda olmadığı için bankalara borcunu da ödeyemiyor. Sarayın enflasyonla mücadele sürecinde, parasal sıkılaştırma önlemleri üzerine kurulan ekonomi modeli dar gelirlinin ümüğünü sıkmayı hedefliyor.

"KAMU BANKALARI SONRADAN TAKSİTLENDİRME ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI"

Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan vatandaş, derin yoksulluğa itiliyor. Enflasyonist ortamda 1 Nisan itibarıyla kamu bankaları sonradan taksitlendirme özelliğini kaldırdı. Taksitlendirme giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde yapılamayacak. Diğer sektörlerde faizsiz 4 aya kadar bölünebilecek. Birçok özel banka da iş yerlerine taksit düzenlemesinin kaldırıldığını veya 2 ya da 3 taksitle sınırlandırıldığını belirten bilgilendirme mesajları atmaya başladı. Ayrıca kredi kartına nakit avansa yüzde 25 sınırı konulurken taksit sınırı da düşürüldü. 12 ve 9 olarak uygulanan en yüksek taksit sayısı 3'e indirildi.

"VATANDAŞ ŞİMDİYE KADAR BORCU BORÇLA KAPATIYORDU, O İMKAN DA ELİNDEN ALINDI"

Sıradan bir çamaşır makinesinin bile 20 bin lira, asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir durumda bulunan ekonomik çözüm bu mudur? Vatandaş buzdolabı, çamaşır makinesi bozulsa alamayacak. Bu ekonomi modeline göre vatandaşları aç bırakırsanız, talep olmaz, enflasyon da düşer. Enflasyonla mücadelenin kurbanı halk ve dar gelirli olmak zorunda mı? Enflasyonla mücadeleye gerçekten başlamak istiyorsanız önce ülkenin milli gelirinin çok büyük bir kısmını alan sermayedarlara gidin, kamuya gidin, sonra vatandaştan imkanı ölçüsünde fedakarlık isteyin. Önce tasarrufa kamunun lüks harcamalarından başlayın. Enflasyonun faturası dar gelirliye kesiliyor. Vatandaş şimdiye kadar borcu borçla kapatıyordu. O imkan da vatandaşın elinden alındı. 22 yılda kaynakları tüketen sarayın gücü, sadece dar gelirliye yetiyor."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları vatandaşları zor durumda bırakıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı: Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları vatandaşları zor durumda bırakıyor - Son Dakika
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