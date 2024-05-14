CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Eczacıların sorunu AKP iktidarının yanlış sağlık politikaları - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Eczacıların sorunu AKP iktidarının yanlış sağlık politikaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eczacıların yaşadığı sorunların AKP iktidarının yanlış sağlık politikalarından kaynaklandığını belirtti. Bulut, fahiş ilaç fiyatları, ilaca erişememe sorunu ve muayene bedelinin eczanelerde tahsil edilmesinin vatandaş ile eczacı arasındaki ilişkiyi zedelediğini ifade etti. Ayrıca, plansız ve kontrolsüz biçimde açılan eczacılık fakültelerinin mesleği tehdit ettiğini ve genç işsizliğini artırdığını vurguladı.

14.05.2024 10:22
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Fahiş ilaç fiyat farkları, ilaca erişememe sorunu, muayene bedelinin eczanelerde tahsil edilmesi vatandaş ile eczacı arasındaki sevgi saygı ilişkisini zedelemektedir. Oysaki bu sorunların kaynağı eczacılar değil, AKP iktidarının sürdürmekte ısrarcı olduğu yanlış sağlık politikalarıdır." dedi.

CHP'li Burhanettin Bulut, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada,eczacıların toplum sağlığı için 24 saat kesintisiz hizmet ve sağlık danışmanlığı verdiğini belirtti. Bulut, "Vatandaşın tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan eczacılar, sağlık hizmetlerinin de en güçlü halkasıdır. Ancak, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uygulanan yanlış sağlık politikaları tüm sağlık çalışanları gibi, eczacılar da derinden etkilemiştir. Ancak son yıllarda sağlık alanında yaşanan değişimler eczacıları da derinden etkilemiştir. Eczanede emek veren çalışanlarıyla birlikte 70 bini aşkın büyük bir aile olan eczacılar, bu yüzden 14 Mayıs'ı bayram olarak kutlamaktan uzaktır." dedi.

"SORUNUN KAYNAĞI İKTİDAR"

Bulut, eczacıların yaşadığı sıkıntıların yurttaşın sağlık alanında yaşadığı sıkıntılarla paralel olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fahiş ilaç fiyat farkları, ilaca erişememe sorunu, muayene bedelinin eczanelerde tahsil edilmesi vatandaş ile eczacı arasındaki sevgi saygı ilişkisini zedelemektedir. Oysaki bu sorunların kaynağı eczacılar değil, AKP iktidarının sürdürmekte ısrarcı olduğu yanlış sağlık politikalarıdır.

Eczacılık mesleğini tehdit eden bir diğer sorun da ilgili meslek odası olan TEB'in ve diğer paydaşların görüşü alınmadan plansız ve kontrolsüz biçimde açılan fakültelerdir. Bu fakülteler hem eczacı öğretim üyesi ve altyapı konusunda ciddi eksiklikleri beraberinde getirmiş hem de hem genç işsizliği sorununu ağırlaştırmıştır.

"ECZACILIĞIN ALTINA DİNAMİT DÖŞENİYOR"

Nüfus kriterine göre kısıtlama geçerli olduğu için serbest eczane açabilecek eczacı sayısı azalmaktadır. Her 4 gençten 1'inin işsiz olduğu ülkemizde, maalesef eczacıları da çok yakın bir zamanda işsizlik sorunu beklemektedir. Eczacılık mesleğini değersizleştiren ve geleceğine zarar veren, mesleğin altına dinamit döşeyen dolayısıyla toplum sağlığını da dolaylı olarak tehdit eden bu anlayıştan vazgeçilmelidir.

Bir an önce yaşadıkları sorunların çözülmesi dileğiyle, halkın sağlığı adına büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan, mensubu olmaktan gurur duyduğum bu onurlu mesleğe gönül veren meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Eczane, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Eczacıların sorunu AKP iktidarının yanlış sağlık politikaları - Son Dakika

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