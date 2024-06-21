CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Gübreye KDV getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Gübreye KDV getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, gübre fiyatlarına yeniden KDV getirileceği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, gübreye KDV getirilmesinin çiftçinin gübreye erişimini zorlaştıracağını ve Türk tarımını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Adem, bu düzenlemenin çiftçiyi desteklemek yerine üretimi baltalamaya yönelik bir adım olduğunu vurgulayarak, Türk tarımının geleceği adına bu düzenlemeye derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

21.06.2024 11:58
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, gübre fiyatlarına yeniden KDV getirileceği iddiasına ilişkin "Gübreye KDV getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir. Bunu yanında bir de finansman sorunları ve yüksek üretim maliyetlerinin yanında KDV yükünün gelmesiyle çiftçinin gübreye erişimi daha da zorlaşacaktır" dedi.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, iktidarın gübreye yeniden KDV getirme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.. Erhan Adem, AKP'nin yıllardır küçük ve orta ölçekli çiftçileri yok etmek için tarımsal üretim piyasasını kullanarak, çiftçiyi desteklemek yerine sürekli vergilendirdiğini belirterek, "Gübreye KDV getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir" dedi.

"KDV yükünün gelmesiyle çiftçinin gübreye erişiminin daha da zorlaşacaktır"

Erhan Adem, Türkiye'deki gübre kullanımının dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bitkisel üretim girdilerinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde, başta hububat olmak üzere ürün fiyatlarının beklentilerin altında kalması gibi nedenlerden dolayı gübreye KDV getirilmesi, Türk tarımını ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Zaten gübre hammaddesinde yüzde 95 dışa bağımlı durumdayız. Bunu yanında birde finansman sorunları ve yüksek üretim maliyetlerinin yanında KDV yükünün gelmesiyle çiftçinin gübreye erişiminin daha da zorlaşacaktır."

"Türk tarımının geleceği adına bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir"

Erhan Adem, gübre olmadan birim alanda verim ve kalitenin sağlanamayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Gıda arz ve güvenliği için ülkemizde kazanan, yaptığı işten mutlu çiftçi sayısını artırmak hedefimiz olmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanacak yeni düzenlemeye göre, yeme yüzde 10, gübreye ise yüzde 20 KDV konulması öngörülüyor. Üreticiler büyük tekellerin ve tüccarların insafına bırakılıyor. Çiftçinin maliyetleri artacak, desteklenmek yerine iyice üretemez hale getirilecekler."

Gübreye KDV getirilmesinin Türk tarımını büyük zarara uğratacağını vurgulayan Adem, "AKP'nin bu aldatmacası, çiftçiyi desteklemekten uzak, üretimi baltalamaya yönelik bir adımdır. Gübreye KDV gelmesi, tarımsal üretim maliyetlerini artırarak çiftçiyi daha da zor duruma sokacaktır. Türk tarımının geleceği adına bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Gübreye KDV getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir - Son Dakika

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