CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gümüşler'deki Maden Kamulaştırmasına Tepki Gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'nin Gümüşler beldesinde bulunan 4 parsellik tarım arazisinin maden faaliyetinde kullanılmak üzere kamulaştırılmasına tepki gösterdi. Adem, "Gümüşler, yüzyıllar boyunca korunan tarihi ve kültürel değerlere sahip bir hazinedir. Bu değerli mirası madencilik faaliyetlerine feda etmek, kabul edilemez bir ihanettir" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde'nin Gümüşler beldesinde bulunan 4 parsellik tarım arazisi, altın-gümüş madeni sahasını genişletmek amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Karar, çevresel ve sosyal etkileri yeterince değerlendirilmeden, bölgenin tarihi ve kültürel mirası göz ardı edilerek alınmıştır. Gümüşler, yüzyıllar boyunca korunan tarihi ve kültürel değerlere sahip bir hazinedir. Bu değerli mirası madencilik faaliyetlerine feda etmek, kabul edilemez bir ihanettir. Tıpkı İliç'te olduğu gibi, Niğde'de de patlatmalı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle faaliyet yürütülmek isteniyor. Bu izin iptal edilmediği takdirde, yapılan kazı malzemesinden altın cevheri üretimi gerçekleştirilecek olup üretim faaliyetleri sonucu binlerce ton pas meydana gelecek. 777 hektar büyüklüğünde ruhsata sahip olan şirket 13,07 hektarlık alanda faaliyet yürütecek. Bölgedeki tüm mera alanlarını da yok edilecek. Bu karardan derhal vazgeçilmeli.

Bu değerli hazineyi madencilik şirketlerinin çıkarlarına feda edemeyiz. ÇED süreçleri eksik, toplumun görüşleri alınmamış, İliç'te madenciler halen toprak altında kurtarılmayı beklerken yeni bir maden projesi başlatılması akıl dışıdır. İnsan hayatı madencilik şirketlerinin çıkarlarından daha değerlidir. Alınan kararın iptal edilmesi ve bölgenin geleceği hakkında şeffaf bir süreç başlatılması için her türlü yasal ve meşru yolu kullanacağız. Gümüşler'i madencilerin insafına terk etmeyeceğiz. Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."