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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin rezidansa taşınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin rezidansa taşınmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Ankara'da bir rezidansa taşınmasını eleştirerek, çiftçilerin borç ve haciz kıskacında olduğu bir dönemde bu kararın alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Adem, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçi kuruluşu olmaktan çıktığını ve çiftçilerin huzurunu bozduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği\'nin rezidansa taşınmasına tepki gösterdi
22.01.2024 - 10:35,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Ankara'da bir rezidansa taşınmasına tepki gösterdi. Erhan Adem, "Sarayın karşısında rezidanslara taşınan, çiftçinin kapısına Tarım Kredi icra gönderirken bunlar lüks içerisinde, şatafat içerisinde huzur hakkı alarak rezidanslarda yaşayacaklar. Çiftçide huzur bırakmayanlar, çiftçiden huzur hakkı alıyorlar. Milletin efendisini köle ettiler. Ele güne muhtaç ettiler, kendilerini de saraya komşu ettiler" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçi borç ve haciz kıskacında iken adeta bir arpalık haline gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Ankara'da bir rezidansa taşınmasını eleştirdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıktığını belirten Adem, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçilerin arazileri ve tarım aletlerini haczetmesiyle nam salan, kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin icra kıskacına girmesine neden olan sözde çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri, 'personel sayısının artışı' gibi anlamsız bir nedenle mevcut hizmet binasının 'yetersiz' olduğunu belirterek, Ankara Söğütözü'nde Tarım Kredi Holding Anonim Şirketi'nin de bulunduğu bir rezidansa taşınma kararı almış. Şaşırdık mı? Elbette hayır.

Sayıştay'ın 2022 raporlarına göre, düğün salonlarına destek verdiği tespit edilen bir kuruluşun doğru kararlar almasını beklemekte anlamlı olmayabilir. Tarım Kredi Kooperatifi, yıllardır iktidarın arpalığı, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün odağı olarak çarşaf çarşaf ifşa olmaktadır ve Sayıştay raporlarında da yer almaktadır.

Çiftçiler, borç yüzünden intihar ederken, 11 yerden maaş aldığı tespit edilen bolca AKP'li eski yöneticiyi içinde barındıran bu kuruluşun aslında bugüne kadar rezidansa taşınmamış olması aslında taktir edilmelidir. Gelinen noktada sarayın karşısında rezidanslara taşınan, çiftçinin kapısına tarım kredi icra gönderirken bunlar lüks içerisinde, şatafat içerisinde huzur hakkı alarak rezidanslarda yaşayacaklar. Çiftçide huzur bırakmayanlar, çiftçiden huzur hakkı alıyorlar. Milletin efendisini köle ettiler. Ele güne muhtaç ettiler, kendilerini de saraya komşu ettiler. Tarım Kredi Kooperatiflerini bu hale düşürenler utansın."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin rezidansa taşınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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