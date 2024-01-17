CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Üreticilerin kırsalda tutulamaması durumunda sektör ayakta kalamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'deki sütün büyük kısmının kırsaldaki küçük aile işletmelerince üretildiğini belirterek, üreticilerin kırsalda tutulamaması durumunda sektörün ayakta kalamayacağını bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Adem, Niğdeli süt üreticilerini ziyaretinde Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan süt fiyatlarını değerlendirdi.

Türkiye'de süt üreticilerinin, maliyet artışları ve zorlayıcı şartlar altında mücadele verdiğini kaydeden Adem, "USK'nın açıkladığı yeni fiyatlar üreticimizi daha da zor duruma düşürdü. Elimizde ne var ne yoksa seferber ederek üreticiyi desteklemekten, üretimi artırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunu başaramazsak sütü üretecek tek bir çiftçimiz dahi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Adem, tarım ve hayvancılık sektörünün, maliyetlerin kontrol altına alınması ve desteklenmesi için hükümetten acil önlemler beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TİGEM arazilerini 49 yıllığına kiralamaktan vazgeçip çiftçimizin ihtiyacı olan bitki tohumları üretmedikçe, ülkemizin ihtiyacı olan damızlık türleri çoğalmadıkça ve en önemlisi yerli yem sanayini tekrar kurmadan bu sorunu çözüme kavuşturmak mümkün gözükmüyor. Ülkemiz süt üreticilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri üretimi destekleyecek bir anlayışın bulunmayışıdır. Hep söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Üretimin devam etmesi için yem fiyatlarını, girdi maliyetlerini düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Ülkemizde süt üretiminin büyük bir kısmı kırsaldaki küçük aile işletmeleri tarafından üretiliyor. Üreticilerimizi kırsalda tutamazsak bu sektörü ayakta tutma şansı kalmaz."