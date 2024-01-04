CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici: Tüm vatandaşlarımızı seçmen listelerini kontrol etmeye davet ediyoruz

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, seçmen listelerinin bugün askıya çıktığını anımsatarak, "Tüm vatandaşlarımızı seçmen listelerini kontrol etmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre seçmen listeleri bugün askıya çıktı. 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak olan seçmen listeleri, seçmenlerin bulundukları binadaki diğer seçmenleri, seçmen kaydı olmayan vatandaşların kayıt oluşturması ve var olan seçmen bilgilerini düzenlemek için imkan tanıyor.

YSK'nın seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, seçmenlerin süreci takip etmeleri için bilgi ve duyurulara devam edeceklerini açıkladı.

Çiftçi, "Bugünden itibaren seçmen listeleri askıya çıkarıldı. 17 Ocak'a kadar da askıda kalmaya devam edecek. Tüm seçmenleri, bulundukları yerleşim yerlerindeki seçmen listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz. 17 Ocak'a kadar seçmenler, seçmen kayıtlarını muhtarlıklardan ve YSK'nın internet sitesinden kontrol edebilir. Vatandaşlarımızın, seçmen listelerine kaydolmak veya bilgileri düzeltmek içinse nüfus müdürlüklerine ardından ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLER O İLDE OY VEREBİLİR"

Seçim döneminin eğitim-öğretimin devam ettiği döneme denk geldiğine de dikkat çeken Binici, "Yurtlarda ikamet eden üniversite öğrencilerinin, okullarından veya e-devlet üzerinden aldıkları öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına dair alacakları belge ile nüfus müdürlüğüne başvurarak oy kullanmak için adreslerini birinci adres olarak kaydettirmeleri gerekiyor. Bu yolla öğrenciler, okullarının olduğu seçim çevresinde oy kullanabilir" şeklinde konuştu.

Seçim takvimini yakından takip ettiklerini de belirten Çiftçi Binici, "Seçmenlerimizin gönlü rahat olsun. Tüm seçim çevrelerinde örgütümüzle birlikte seçim takviminin her aşaması takip ediyoruz" dedi.