CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Milyonlar Bayramda Kırmızı Ete Ulaşamayacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü dramatik biçimde düşen milyonların, peş peşe gelen zamlarla bu bayram da kırmızı ete ulaşamayacaklarını belirterek, "Hani bayram öncesi zam olmayacaktı? Bu fiyat artışları, hükümetin basiretsiz tarım ve hayvancılık politikalarının doğrudan bir sonucudur" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin kalmadığını vurguladı.

"Ekonomik kriz nedeniyle alım gücü dramatik biçimde düşen milyonlar, peş peşe gelen zamlarla bu bayram da kırmızı ete ulaşamayacaklar. Hani bayram öncesi zam olmayacaktı? Bu fiyat artışları, hükümetin basiretsiz tarım ve hayvancılık politikalarının doğrudan bir sonucudur' 'diyen Adem, şu görüşleri dile getirdi:

"Görünen o ki kırmızı ete ulaşmak daha da zorlaşacak. Çünkü et fiyatları frenlenemiyor. Bayrama sayılı günler kala kırmızı ete ikinci kez zam geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin 4 Nisan 2024 tarihli kombine ve kesimhanelerden alınan haftalık raporunda İç Anadolu Bölgesinde dana karkas etinin kilogram fiyatı 32 TL 70 kuruş, kuzu karkas etinin kilogram fiyatı ise 11 TL 40 kuruş arttı.

Buna göre, dana kesim fiyatı 324,04 TL'den 330,57 TL'ye, kuzu kesim fiyatı da 400,41 TL'den 401,59 TL'ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ürünlerde ilk sıralarda kuzu ve dana eti geldi. İstanbul'da kasaplarda bir kilo kıymanın fiyatı ilçeden ilçeye değişmekle beraber ortalama 600 liraya yükseldi. Mart ayı zam şampiyonları sıralamasında fiyatı yüzde 18,58 artan kuzu eti ikinci, fiyatı yüzde 14,65 artan dana eti üçüncü sırada geldi. Hükümet ise bu sorunlara çözüm üretmek yerine, et ithalatı gibi günü kurtarmaya yönelik popülist politikalarla durumu daha da kötüleştirdi.

Çünkü doğru düzgün bir hayvancılık politikamız yok. Şu anda ne yaptığımızı bilmiyoruz; bir yandan canlı hayvan bir yandan et ithal ediyoruz. Bir yandan da yerli üretici büyüsün istiyoruz. Bu böyle olmaz. Böyle giderse daha önce de belirtmiştim, etin kilosu büyükşehirlerde 1000 liraya kadar yükselir. Çünkü girdi maliyetleri düşmüyor. Fiyatlar artıyor. Bu artıştan besiciye, üreticiye para kalmıyor. Üretici de bu durumda hayvanını kesime gönderiyor ve bu kez ithal hayvan getiriliyor. O da çözüm olmuyor. Besici kazanmıyor. Vatandaş et ve süt fiyatı arttıkça yanına varamıyor. Birileri bu işten de aracılık, ithalat yoluyla vurgun vuruyor."