CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi\'yi tebrik etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Turgay Sevindi'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Karabat'a, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve partililer eşlik etti.

Karabat, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir süre sonra seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını söyledi.

"Bu sonuçları bir zafer olarak nitelendirmekten öte üzerimize yüklenmiş bir sorumluluk olarak görüyoruz." diyen Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum bize önemli bir kredi verdi. Bu krediyi tüketici kredisi olarak bir kerede kullanıp harcamayı düşünmüyoruz. Yatırım kredisi gibi düşünüp yenilemeyi düşünüyoruz sürekli ve arkadaşlarımızın başarılarıyla merkezi hükümette de bu başarıyı tekrar etmek istiyoruz ve bu konuda kararlıyız. Bu konuyla ilgili hem parti genel merkezimiz gerekli çalışmaları yapıyor, yeni seçilmiş belediye başkanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için hem de büyükşehir belediye başkanlarımız bu kentlerle kardeş belediyecilik işlerini daha da kuvvetli hale getirecektir."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevindi, Karabat'a üzerinde Amasya silüeti bulunan bir tablo hediye etti.