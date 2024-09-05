CHP'den İşgücü Uyum Programı'na Eleştiri: 'Yoksulları Sömürüyor' - Son Dakika
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CHP'den İşgücü Uyum Programı'na Eleştiri: 'Yoksulları Sömürüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İşgücü Uyum Programı'nın işsiz ve yoksulların iş bulma ümidini ve emeğini sömürmek olduğunu savundu. Özçağdaş, programın uygulanmasının okullardaki temizlik ve güvenlik görevlisi eksikliğini gidermeye çalıştığını belirtti.

05.09.2024 17:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İşgücü Uyum Programı'nın "işsiz ve yoksulların iş bulma ümidini ve emeğini sömürmek olduğunu" savundu.

Özçağdaş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu kapsamda çalışacak kişilere 10 aylık sözleşme yapılarak, programın ilk dört haftasında haftada beş gün 37,5 saat ve sonrasında haftada üç gün 22,5 saat çalışacakları bir düzen kurulacağını hatırlatan Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Ücretli öğretmenlik düzeninde olduğu gibi, İşgücü Uyum Programı kapsamında da eğitime alınacak ve kamu kurumlarında çalıştırılacak personele günlük asgari ücret tutarını geçmeyecek oranda ücret verilecektir. Yapılan bu düzenleme, işsiz ve yoksul yurttaşlarımızın iş bulma ümidini ve emeğini sömürmektir."

Özçağdaş, 9 Eylül itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrencinin okullarında olacağını, buna rağmen okullara, MEB tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi ataması yapılmadığını iddia ederek, "Anlaşıldığı üzere bu eksiklik, İşgücü Uyum Programı kapsamında giderilmeye çalışılacaktır. Haftada 3 gün çalışma süresi ile okullarımızın temizlenmesi mümkün olmadığı gibi 3 günde bir personel değişikliği de okullarımız için uygun bir uygulama olmaktan uzaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, bunun için okul bütçesi oluşturmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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