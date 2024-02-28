CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş: Özel okul ücretlerinde fahiş artışlar yaşanıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, özel okul ücretlerindeki artışa ilişkin, "1, 5 ve 9'uncu sınıflara fahiş tutarlarda ücret artışı yapılmaktadır. Bu tutarlar 400-500 bin liraya dayanmıştır." ifadesini kullandı.

Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarında uygulanan ücretler konusunda son dönemde önemli sorunlar yaşandığını belirtti.

Özellikle 1, 5, ve 9'uncu sınıflara kayıtlar esnasında talep edilen ücretler nedeniyle velilerin çocuklarını okullara devam ettirebilmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini savunan Özçağdaş, şunları kaydetti:

"1, 5 ve 9'uncu sınıflara fahiş tutarlarda ücret artışı yapılmaktadır. Bu tutarlar 400-500 bin liraya dayanmıştır. Özel okullarda son yapılan zam oranları ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nce belirlenen yüzde 56,89'luk tavan zammı birçok kurumda aşılmıştır. Özel okullarda yüzde 150'den, yüzde 300'e varan fahiş zamlar söz konusudur."

Özel okullardaki bir diğer sorunun da öğretmen maaşları olduğunu aktaran Özçağdaş, "Özel eğitim kurumlarında çalışan yüzbinlerce öğretmenin düşük ücretlerle, güvencesiz koşullarda çalıştırılmasının önüne geçilebilmesi için taban maaş uygulaması geri getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.