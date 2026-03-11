CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan Kuşadası Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan Kuşadası Belediyesi'ne Ziyaret

11.03.2026 16:28  Güncelleme: 16:45
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret ederek gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgi aldı. Özellikle Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerini değerlendiren Bağcıoğlu, Kuşadası'nın turizm potansiyelini artıracak çalışmaları takdirle karşıladı.

(AYDIN) – CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kuşadası'nda hayata geçirilecek projeleri inceleyen Bağcıoğlu, "Kuşadası'na değer katacak çalışmaları takdirle karşılıyoruz" dedi.

Kuşadası'nda düzenlenen "Milli Savunma Politikaları" paneline katılmak üzere ilçeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Yankı Bağcıoğlu, belediye yönetimini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Projeler masaya yatırıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'na ilçenin çehresini değiştirecek iki büyük yatırımın detaylarını aktardı. Yakın zamanda tamamlanması planlanan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerinin sunumunu yapan Günel, kentin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bağcıoğlu: "Projeleri çok beğendim"

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yankı Bağcıoğlu, projelerin kente katacağı vizyona dikkati çekti. Bağcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuşadası'nda hayata geçirilen projeleri çok beğendim. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda 2 dönemdir başarıyla çalışan bir belediye başkanımız var. Bu nedenle kendisini tebrik ediyor, yaptıkları hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Kuşadası'na değer ve vizyon katacak olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerini de çok beğendim."

Günel: "Uyum ve iş birliği ile çalışıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömer Günel de Kuşadası'na hizmet etmek için tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Günel, "Öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcımızın Kuşadası'nı ziyaret etmesi bize büyük mutluluk verdi. Görevde olduğumuz her iki dönemde de tüm kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimize çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kuşadası'na hizmet etmek amacıyla çok çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

