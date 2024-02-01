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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: İlaçta dışa bağımlılık halkın sağlık hakkını tehdit ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: İlaçta dışa bağımlılık halkın sağlık hakkını tehdit ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: İlaçta dışa bağımlılık halkın sağlık hakkını tehdit ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ilaçta dışa bağımlılığın halkın sağlık hakkını tehdit ettiğini belirtti. Şahbaz, sağlığın, ikame edilemeyen, ertelenemez bir hak olduğunu vurgulayarak, büyük ilaç firmalarının ülkeleri dışa bağımlı hale getirdiğini ve kur farkının da ilaç fiyatlarındaki dengeyi bozduğunu ifade etti. Şahbaz, AKP iktidarının hatalı ekonomik politikalarının sonucu olarak ilaç fiyatlarının yükseldiğini ve bazı ilaçların piyasadan çekildiğini belirtti. İlaçta dışa bağımlılığın ulusal güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Şahbaz, yerli üretim teşvikinin artırılmasını talep etti.

01.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:12
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ilaçta dışa bağımlılığın halkın sağlık hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Şahbaz, yazılı açıklamasında, sağlığın, ikame edilemeyen, ertelenemez bir hak olduğunu bildirdi.

Ürün patentlerini tekelinde bulunduran büyük ilaç firmalarının ülkeleri dışa bağımlı hale getirdiğini, kur farkının da ilaç fiyatlarındaki dengeyi bozduğunu ifade eden Şahbaz, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının uyguladığı hatalı ekonomik politikalar, enflasyon ve döviz kurunun kontrol edilememesi ve iktidarın ilaç fiyatlama politikasının sonucu bugün itibariyle 33 lira civarında seyreden avro kuru, ilaç fiyatlarına 17,55 lira olarak yansımaktadır. Bunun sonucu ilaç firmaları bazı ürünlerini piyasadan çekmekte ve vatandaş ilaçsız kalmaktadır. İlaçta dışa bağımlılık halkımızın sağlık hakkını tehdit etmektedir."

İsviçre merkezli bir ilaç firmasının, koah, epilepsi, Alzheimer, migren ve göz hastalarının kullandığı 14 ilacın 1 Ocak'tan itibaren karşılanamayacağını açıkladığını ifade eden Şahbaz, eşdeğer ilacın da bulunmaması nedeniyle vatandaşların ilaca ulaşmada güçlük yaşadığını bildirdi.

İlaçta dışa bağımlılığın ulusal güvenlik sorunu olduğunu kaydeden Şahbaz, ilaç sektöründe yerli üretim teşvikinin artırılmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: İlaçta dışa bağımlılık halkın sağlık hakkını tehdit ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: İlaçta dışa bağımlılık halkın sağlık hakkını tehdit ediyor - Son Dakika
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