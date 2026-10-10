CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cizre\'de Kırmızı Medrese\'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cizre'de Kırmızı Medrese'yi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre programı çerçevesinde tarihi Kırmızı Medrese'yi gezdi. Kılıçdaroğlu, Cizre'deki medresede bulunan Melaye Ciziri türbesini de ziyaret etti.
(ŞIRNAK) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre'de tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cizre programı kapsamında tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, medresede bulunan Melaye Ciziri'nin türbesine de ziyarette bulundu.
Kaynak: ANKA
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