CHP Genel Başkanı Özel'den Pankart Soruşturmasına Tepki: "Cürmü Kadar Yer Yakar. Beklesin Bakalım Daha Nerelere Asacağız. Ekrem Başkan Her Yerde" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel'den Pankart Soruşturmasına Tepki: "Cürmü Kadar Yer Yakar. Beklesin Bakalım Daha Nerelere Asacağız. Ekrem Başkan Her Yerde"

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25.05.2025 10:51  Güncelleme: 10:59
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CHP Genel Başkanı Özel\'den Pankart Soruşturmasına Tepki: "Cürmü Kadar Yer Yakar. Beklesin Bakalım Daha Nerelere Asacağız. Ekrem Başkan Her Yerde"
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerinin Boğaziçi Köprüsü'ne "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı açmasının ardından olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" dedi.

Haber: Hakan KAYA/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerinin Boğaziçi Köprüsü'ne " İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı açmasının ardından olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Halk Koşusu'na katıldı. Özel'e Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Özel, koşu öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada milletvekillerinin Boğaziçi Köprüsü'ne "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı açmasının ardından olayla ilgili başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Onlara destek için buradayız. Bugün burada 10 kilometre maraton koşacağız. Ardından üç günlük Sosyalist Enternasyonal toplantımızın saat 14.00'te kapanış konuşmasını yapacağız. Ardından da akşamüstü saat 17.00'de Bursa mitingindeyiz. Her hafta olduğu gibi. Bu hafta sonu mitingini İstanbul'a yakın Bursa'mızda yaptık. Hafta sonu mitinglerine, çarşamba mitinglerine, Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı unutturmamaya, onların haklı mücadelesini dile getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü koşuyu da İstanbul İl Başkanımız, Kadıköy İlçe Başkanımız, bütün örgütümüzden ve bütün belediye başkanlarımızla birlikte Ekrem İmamoğlu ve içeride tutsak bulunan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğü için koşuyoruz.

Evveli gün birileri Ekrem Başkan'ın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem Başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var, iddianame bile yok. ve suçu ispatlanmadan suçlu muamelesi yapıp 'Resmini asamazsın. Afiş asamazsın' dediler. Dün dört milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Asya'yla Avrupa'yı ilk birleştiren köprünün üzerine astı. Şimdi 'Niye astınız' diyorlarmış. Şampiyon olan asmıyor mu? Şampiyon olan asıyor. 31 Mart seçimlerini şampiyonu Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Şampiyonun resmini astık. Hiç hasetlenmesinler. Sürprizlerimiz devam edecek. Mücadelemiz sürecek. Yüksek enerjiyle, yaratıcı fikirlerle, şok edici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkanı bırakana kadar İstanbul'un iradesine saygı duyana kadar onlara huzur yok. Bize durmak yok ama onlara da huzur yok."

CHP Genel Başkanı Özel, pankartın asılmasının ardından başlatılan adli işlemle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" diye konuştu.

"Bugün Ekrem Başkanımızın da yanımızda olduğunu kabul ederek bütün Kadıköylülerle birlikte koşacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koşu öncesinde, ANKA Haber Ajansı'na da şunları söyledi:

"Kadıköy Maratonu'nda koşmam aslında bugün haber oldu da ben yıllardır Kadıköy Maratonu'na gelip koşuyorum. Antalya Maratonu'nda koşuyorum. İstanbul'da ekim ayında Avrasya Maratonu'nda koşuyorum. Genel başkan olduktan sonra bir tanesi tam genel başkan seçildiğimiz kurultay gününe denk gelmişti. Bir de geçen Avrasya Koşusu sırasında ayağım kırılmıştı, yeni iyileşiyordu. Şimdi tekrar koşuya dönüyoruz. Tabii önemli olan burada herkesle beraber, özellikle gençlere hem bu birlikte spor yapabilme hem de kenti birlikte paylaşabilme imkanını tanıyan böyle organizasyonlara destek vermek, bunları görünür kılmak.

Bugün Ekrem Başkan olsaydı ya açılışı o yapacaktı, birlikte koşacaktık. Bugün Ekrem Başkanımızın da yanımızda olduğunu kabul ederek, bütün Kadıköylülerle birlikte genç belediye başkanımızla, il başkanımızla birlikte koşacağız. Göğüs numaramız 1923. Bundan sonra zaten hep şunu söylüyoruz; nereye çağrılırsak oraya gitmemiz lazım. Hep birlikte sesimizi yükseltmemiz lazım. Bugün de Kadıköy Maratonu'na çağrıldık. Bu keyifli kentin keyfini kaçırdılar. Biz onlara inat bu şehirde hep birlikte yaşamaya, direnmeye, mücadele etmeye, bu şehrin seçilmiş belediye başkanını, bir şekilde bu esaretten kurtarmaya daha sonra da Türkiye'yi hep birlikte kurtarmaya kararlıyız. Bugün 10 kilometre koşacağım. Çünkü saat 10.00'dan itibaren Sosyalist Enternasyonal'in toplantısı var. Ona başkanlık edeceğim. Ama bir dahakine, 21 kilometre koşacağım. Burası yarı maraton zaten, 21 kilometre koşuluyor. Halk koşusu 10 kilometre, halk koşusunda koşacağım bugün."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Özgür Özel, İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel'den Pankart Soruşturmasına Tepki: 'Cürmü Kadar Yer Yakar. Beklesin Bakalım Daha Nerelere Asacağız. Ekrem Başkan Her Yerde' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den Pankart Soruşturmasına Tepki: "Cürmü Kadar Yer Yakar. Beklesin Bakalım Daha Nerelere Asacağız. Ekrem Başkan Her Yerde" - Son Dakika
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