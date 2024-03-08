CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınların özgürlüğünün Türkiye'nin özgürlüğüyle doğru orantılı olduğunu belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2024 10:37
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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