CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki geçici bir kampta yaşayan yerinden edilmiş çocuklar, gündelik hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Bu haberde, çocukların yaşadığı zorluklar ve kamptaki yaşam koşulları anlatılıyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli kadın doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve paramedikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastaların sağlığına kavuşması için çaba harcıyor. Kadın sağlık çalışanları, mücadele, şefkat ve fedakarlığın sembolü olduklarını belirterek, hastalara yardım etmekten ve hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca, kadınların başarılarıyla ve güzellikleriyle ön plana çıkması gerektiğine vurgu yapıldı.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Rektör Kırışık, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Raylı sistemler alanında yapılacak çalışmaların planlaması ve Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki kazı ve eser koruma çalışmalarına destek olmak amacıyla öğrenci alımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Oğuz Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan, kızı Naz Erge ile taraf avukatları katıldı.
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