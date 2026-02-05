Özgür Özel, Adıyaman'da Vali ve Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Adıyaman'da Valisi Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında ziyaretlerine Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından Adıyaman ile devam ediyor. Özel beraberindeki heyet, Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından Adıyaman Belediyesi'ne geçen Özer'i belediye önünde zabıta ekibi ve belediye personeli karşıladı. Özel, Belediye Başkanı Tutdere ile makamında görüştü. Görüşmeye CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Ziyarette Belediye Başkanı Tutdere, Özel'e belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi. anlattı.

Emekli yurttaş: "Biz garibanlı değiliz, biz gururlu insanlarız"

Belediye ziyareti sırasındaa Özel ile konuşan emekli bir yurttaş, en düşük emekli aylığına yapılan bin liralık zamma tepki göstererek, "Kimin ne yaptığını biz biliyoruz. Biz garibanlı değiliz, biz gururlu insanlarız. Bir milyon iki milyon için garibanlı değiliz. Biz gururlu insanlarız. Bugüne kadar yaşımız buna gelmiş, bize bir milyon iki milyon teklif ediyorlar. Onlar gelsin biz onlara veririz" dedi.

Özfgür Özel, belediye ziyaretinin ardından CHP'den 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkan adayı olan inşaat mühendisi Zeynal Bakır'ın Yeni Mezarlık Camii'nde cenaze törenine katıldı.