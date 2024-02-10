CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.
Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.
Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız." ifadelerine yer verdi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi. Bakanlar, parti genel başkanları ve birçok siyasi isim, yerel seçim öncesi gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.
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AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla kalabalığa doğru ateş açtığı, ardından jipin olay yerinden kaçtığı görüldü.
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