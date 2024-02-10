CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı sonucu yaralanan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi ve demokrasiye yönelen tüm tehditlere karşı birlikte duracaklarını belirtti.

10.02.2024 20:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.

Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.

Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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