CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'ni anma mesajı paylaştı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."