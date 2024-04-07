CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bükreş'te dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa'nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledik. Sayın Garcia Perez, bu konuyla derhal ilgileneceğini ve bizi bilgilendireceğini belirtti" dedi.
Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Özel, burada Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüştü. Özel, görüşmeye ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Bükreş'te dün yaptığımız temaslar sırasında çok sayıda liderle olduğu gibi Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüşmemizde de vize sorununu konuştuk. Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Schengen vizesi için aylarca randevu beklediklerini, öğrencilerimiz, iş insanlarımız ve şoförlerimiz başta birçok vatandaşımızın yaşadığı zulme varan mağduriyeti anlattık. Avrupa'nın bu soruna acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledik. Sayın Garcia Perez, bu konuyla derhal ilgileneceğini ve bizi bilgilendireceğini belirtti."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ile vize sorununu görüştü - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkayış, AA'nın milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran bir kuruluş olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren AA çalışanlarına kolaylık ve başarı diledi.
Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, yeni seçilen belediye meclisiyle birlikte ilçeye hizmet etme sözü verdi. Toplantıda yapılan oylamalar sonucunda meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi. Ayrıca, encümen üyeleri ve komisyonlara da isimler belirlendi. Yıllık Faaliyet Raporu reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak için belediye başkanına yetki verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?