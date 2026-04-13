CHP'de Ara Seçim ve İttifak Arayışı: Özgür Özel'in Stratejisi ve Zorluklar - Son Dakika
CHP'de Ara Seçim ve İttifak Arayışı: Özgür Özel'in Stratejisi ve Zorluklar

13.04.2026 17:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle siyasi partileri ziyaret ederek iktidarı sandığa zorlama planları yapıyor. Ara seçimin gerekliliği tartışılırken, muhalefet partileriyle ittifak arayışları dikkat çekiyor. Anketlerde önde olmasına rağmen, CHP'nin kazanmak için acil bir strateji geliştirmesi gerekiyor.

Dünya savaş ve ekonomik krizi konuşurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle siyasi parti turları yaparak iktidarı sandığa zorlama hesabında. Bu bağlamda, ara seçimin zorunlu olup olmadığı tartışmaları sürüyor, ancak TBMM'de gerekli şartlar oluşursa kararın Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacağı belirtiliyor. Özel, 'Her şeyi göze alacağız' diyerek iddialı bir hamle yapıyor, ancak sık seçim çağrılarının karşılık bulmaması liderin inandırıcılığını zedeleyebilir. Örneğin, Özel'in 2025 Kasım'ındaki erken seçim çağrısı gerçekleşmedi ve 2026'ya revize edildi, bu da siyaset bilimcilere göre seçmen nezdinde hayal kırıklığı yaratabilecek hatalı bir hamle.

CHP açısından muhalefet partileriyle görüşmeler sadece seçim desteği değil, aynı zamanda aritmetik meselesi; Özel, anketlerde CHP'nin birinci parti çıktığını iddia etse de, kazanmak için 50 artı bir oy gerekliliği ortada. CHP Genel Merkezi, anket oylarının tek başına yeterli olmadığının farkında, bu nedenle Özel acil bir ittifak arayışında. Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuyla birleşip kaybeden CHP, bu defa 'Ben adayımı belirledim, takılsın peşime' stratejisi izliyor, ancak İmamoğlu'nun adaylık sorunları nedeniyle alternatifler tartışılıyor. CHP'den gelen ses, 'Birimiz olsun da kim olursa olsun' mantığıyla hareket ediyor, ancak diğer muhalefet partilerinin bu baskıya katılımı tartışmalı.

Görüşmelerden yansıyanlar, adaydan çok 'seçimi kazanacak ittifak' meselesi üzerinde yoğunlaşıyor. Olası bir ittifakta ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu CHP için kritik; İmamoğlu aday olamazsa, CHP kurmayları Özel'i aday olarak görüyor, Özel de istekli olduğunu hissettiriyor. Ancak Özel'in kafasını karıştıran, ittifak bileşenleri arasında 'kazanacak aday' tartışmalarının yeniden gündeme gelme olasılığı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
