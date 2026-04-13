CHP'de Ara Seçim ve İttifak Arayışı: Özgür Özel'in Stratejisi ve Zorluklar

Dünya savaş ve ekonomik krizi konuşurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle siyasi parti turları yaparak iktidarı sandığa zorlama hesabında. Bu bağlamda, ara seçimin zorunlu olup olmadığı tartışmaları sürüyor, ancak TBMM'de gerekli şartlar oluşursa kararın Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacağı belirtiliyor. Özel, 'Her şeyi göze alacağız' diyerek iddialı bir hamle yapıyor, ancak sık seçim çağrılarının karşılık bulmaması liderin inandırıcılığını zedeleyebilir. Örneğin, Özel'in 2025 Kasım'ındaki erken seçim çağrısı gerçekleşmedi ve 2026'ya revize edildi, bu da siyaset bilimcilere göre seçmen nezdinde hayal kırıklığı yaratabilecek hatalı bir hamle.

CHP açısından muhalefet partileriyle görüşmeler sadece seçim desteği değil, aynı zamanda aritmetik meselesi; Özel, anketlerde CHP'nin birinci parti çıktığını iddia etse de, kazanmak için 50 artı bir oy gerekliliği ortada. CHP Genel Merkezi, anket oylarının tek başına yeterli olmadığının farkında, bu nedenle Özel acil bir ittifak arayışında. Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuyla birleşip kaybeden CHP, bu defa 'Ben adayımı belirledim, takılsın peşime' stratejisi izliyor, ancak İmamoğlu'nun adaylık sorunları nedeniyle alternatifler tartışılıyor. CHP'den gelen ses, 'Birimiz olsun da kim olursa olsun' mantığıyla hareket ediyor, ancak diğer muhalefet partilerinin bu baskıya katılımı tartışmalı.

Görüşmelerden yansıyanlar, adaydan çok 'seçimi kazanacak ittifak' meselesi üzerinde yoğunlaşıyor. Olası bir ittifakta ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu CHP için kritik; İmamoğlu aday olamazsa, CHP kurmayları Özel'i aday olarak görüyor, Özel de istekli olduğunu hissettiriyor. Ancak Özel'in kafasını karıştıran, ittifak bileşenleri arasında 'kazanacak aday' tartışmalarının yeniden gündeme gelme olasılığı.