Özgür Özel, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

09.01.2026 19:55  Güncelleme: 09:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il başkanları ve kanaat önderleri ile çözüm sürecine dair bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olağan kurultay öncesinde düzenlendi ve yaklaşık beş buçuk saat sürdü.

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya partili olmayan kanaat önderleri de katıldı. Özel'in il başkanları ve kanaat önderlerinden çözüm sürecine ilişkin öneri ve beklentileri dinlediği toplantı, yaklaşık beş buçuk saat sürdü.

CHP'nin MYK, kapalı grup ve PM toplantılarıyla başladığı hafta, il başkanları toplantılarıyla devem ediyor. Buna göre Özel, Genel Merkez'de yarın partisinin 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Özel bu toplantı öncesinde bugün ise ülkenin ana gündemlerinden biri olan çözüm sürecine ilişkin partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla toplantı yaptı.

Parti dışından kanaat önderleri geldi

Toplantı, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinden düzenlenen 39'uncu Olağan Kurultay öncesinde yapılan son il başkanları toplantısında, bölge il başkanları tarafından gelen bir görüş doğrultusunda düzenlendi. İl başkanları toplantıya Özel'in talimatıyla parti dışından konuda görüş bildirebilecek birer kanaat önderi getirdi.

Toplantı, kanaat önderlerinin katılımı dolayısıyla parti genel merkezinde değil, Mogan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tesislerinde yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı, yaklaşık beş buçuk saat sürdü.

Mansur Yavaş katıldı

TBMM Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir toplantıda komisyonun çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Emir'in yanı sıra toplantıda Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Ensar Aytekin, PM Üyeleri Emine Uçak Erdoğan ve Hikmet Erbilgin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Toplantı devam ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de toplantıya katıldı.

İl başkanları eleştiri, talep ve beklentilerini aktardı

Toplantıda, CHP'nin sürece ilişkin tutumuna dair bilgilendirme yapılmasının ardından, il başkanları da yerelde karşılaştıkları eleştiri, talep ve beklentileri parti yönetimiyle paylaştı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin bütünü ve nihai rapor yazım aşamasında olan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları konusunda bir bilgi alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, bölgenin son durumu ve vatandaşların reaksiyonları, bölge il başkanları tarafından aktarıldı.

Kaynak: ANKA

