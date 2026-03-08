Özgür Özel, Eskişehir'de "Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Eşliğinde Kadın Fotoğrafları Sergisi"Nin Açılışını Yaptı

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesi iş birliğiyle hazırlanan "Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Eşliğinde Kadın Fotoğrafları Sergisi"nin açılışını yaptı.

Tepebaşı Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesi iş birliğiyle hazırlanan Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Eşliğinde Kadın Fotoğrafları Sergisi Eskişehir'de açıldı. Serginin açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirdi. Özel'e; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan eşlik etti.

Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası içerisinde yer alan sergide 36 fotoğrafçının eserleri yer aldı. CHP Lideri Özel, beraberindeki heyet eserleri tek tek inceledi, eserler hakkında küratör Güven Baykan'dan bilgi aldı. Sergi açılışının ardından Küratör Güven Baykan, Özel'e imzalı bir fotoğraf hediye ederken Işık Kansu da serginin bilgilerinin ve Ceyhun Atuf Kansu'nun şiirlerinin bulunduğu kitabı hediye etti.

Özel, sergi sonrasında belediye binası bahçesinde konser veren Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu'nu dinledi.