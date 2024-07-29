CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Ağustos'ta Giresun'da fındık mitingi düzenleyeceğini ve fındık üreticisiyle buluşacağını açıkladı. Gezmiş, fındık hasadına günler kala fındık taban fiyatını açıklamayan iktidara sert tepki gösterdi ve taleplerini sıraladı.

29.07.2024 20:10
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(ANKARA) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 2 Ağustos'ta Giresun'da fındık mitingi yapılacağını duyurdu.

TBMM Divan Katip Üyesi CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Ağustos'ta Giresun'da fındık mitingi düzenleyeceğini ve fındık üreticisiyle buluşacağını açıkladı.

İktidarın yok saydığı emekçinin sesi olmaya devam edeceklerini belirten milletvekili Gezmiş, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, fındık üreticisinin yanında olmak için 2 Ağustos Cuma günü fındığın başkenti Giresun'da fındık mitingi yapacaktır. Giresun milletvekili olarak tüm fındık üreticilerimizi mitingimize bekliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Gezmiş, fındık hasadına günler kalmasına rağmen fındık taban fiyatını açıklamayan iktidara da sert tepki gösterdi.

CHP'li Gezmiş, 'fındık hasadına günler kala sessizliğini koruyan hükümete açık çağrımdır' diyerek taleplerini sıraladı:

"Bahçeye girmek için gün sayan fındık üreticisinin sabırsız bekleyişine artık bir son verin ve 160 liranın altında bir rakamı aklınızdan dahi geçirmeyin

160 TL bizim kırımızı çizgimizdir; altında bir fiyat fındıkta hak gaspıdır.

Giresun kalite fındık, levant kalite fındıktan %10 oranında daha fazla fiyat farkı almalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da Fındık Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika

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