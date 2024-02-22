CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu\'nun sözlerine yanıt verdi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özgür Bey dini siyasete alet etmeye çalışan kişinin ta kendisidir" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bu dini anlatan, dini öğretenlerin yüzde 80'i torpilin, yani liyakatsizliğin, adam kayırmanın olduğunu söylüyor. Biz onlara iman ettikleri, hepimizin inandığı İslam dininin ayetini hatırlatınca da ağırlarına gidiyor. Demek ki nasıl büyük bir çürümüşlüğün içindelerse bizim bunları ifade etmemizden bile rahatsız oluyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün Sultangazi'de miting düzenledi. Özel, miting sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özgür Bey dini siyasete alet etmeye çalışan kişinin ta kendisidir" sözleri sorulan Özel, şunları söyledi:
"Gülerek değerlendiririm. İşin kötüsü, bir tarafta haksızlık yapan ve torpil yapanlar var. Şu caminin imamı Diyanet-Sen üyesi ve Diyanet-Sen'in 100 üyesinin 80'i 'Bu ülkede torpil var' diyor. Bu dini anlatan, dini öğretenlerin yüzde 80'i itorpilin, yani liyakatsizliğin, adam kayırmanın olduğunu söylüyor. Biz onlara iman ettikleri, hepimizin inandığı İslam dininin ayetini hatırlatınca da ağırlarına gidiyor. Demek ki nasıl büyük bir çürümüşlüğün içindelerse bizim bunları ifade etmemizden bile rahatsız oluyorlar. Dini siyasete alet etmek, insanların dini duygularını kullanarak bir şey istemektir. Bizim yaptığımız, bu dini yaşayanların, yaşatanların, öğretenlerin ve ibadeti yaptıranların yüzde 80'ininin bu liyakatsizlikten, bu torpilcilikten yaka silktiğini hatırlatmaktır. Bu ayıp AK Parti'ye yeter, MHP'ye yeter ama bahsedilen kişi, adını anmaya bile değmez."
Bir gazeteci de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ilgili "Atatürk'ün partisi DEM'leniyor" dediğini belirterek görüşünü sordu. Özel soruyu "Canı sağ olsun" diye yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözlerine yanıt verdi - Son Dakika
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